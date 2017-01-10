У Греції засипало снігом намети, де оселились тисячі біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Зниження температури і рясні снігопади ускладнюють життя тисячам біженців в Європі, зокрема сніг засипав табір біженців Морії на грецькому острові Лесбос, де проживає понад 4 тис. осіб, передає УНН з посиланням на CNN.
Представник Агентства ООН у справах біженців зазначив, що організація поселила близько 120 вразливих чоловіків, жінок і дітей до готелів після початку шторму. Також зазначається, що мігранти отримують їжу під час снігопаду в таборі Морія.
Однак волонтери кажуть, тисячі біженців, як і раніше живуть в наметах на відкритому повітрі в таборі.
Житель Лесбос оприлюднив відео, яке показує шокуючі умови в таборі Морії, на якому здається, що деякі намети впали під вагою снігу.
“Я здивований, що ніхто ще не помер”, — сказав він.
Крім того, волонтери зазначають, що це найгірші зимові погодні умови, які були в Лесбосі протягом 15 років.
Як повідомляв УНН, потоки холодного повітря зі Скандинавії спричинили аномально низькі температури по всій Європі.