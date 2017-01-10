В Греции засыпало снегом палатки, где поселились тысячи беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Снижение температуры и обильные снегопады осложняют жизнь тысячам беженцев в Европе, в частности снег засыпал лагерь беженцев Мории на греческом острове Лесбос, где проживает более 4 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на CNN.
Представитель Агентства ООН по делам беженцев отметил, что организация приютила около 120 уязвимых мужчин, женщин и детей в гостиницы после начала шторма. Также отмечается, что мигранты получают пищу во время снегопада в лагере Мория.
Однако волонтеры говорят, что тысячи беженцев по-прежнему живут в палатках на открытом воздухе в лагере.
Житель Лесбос обнародовал видео, которое показывает шокирующие условия в лагере Мории, на котором кажется, что некоторые палатки упали под тяжестью снега.
"Я удивлен, что никто еще не умер", - сказал он.
Кроме того, волонтеры отмечают, что это худшие зимние погодные условия, которые были в Лесбос в течение 15 лет.
Как сообщал УНН, потоки холодного воздуха из Скандинавии вызвали аномально низкие температуры по всей Европе.