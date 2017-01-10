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В Греции засыпало снегом палатки, где поселились тысячи беженцев

В Греции засыпало снегом палатки, где поселились тысячи беженцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Снижение температуры и обильные снегопады осложняют жизнь тысячам беженцев в Европе, в частности снег засыпал лагерь беженцев Мории на греческом острове Лесбос, где проживает более 4 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев отметил, что организация приютила около 120 уязвимых мужчин, женщин и детей в гостиницы после начала шторма. Также отмечается, что мигранты получают пищу во время снегопада в лагере Мория.

Однако волонтеры говорят, что тысячи беженцев по-прежнему живут в палатках на открытом воздухе в лагере.

Житель Лесбос обнародовал видео, которое показывает шокирующие условия в лагере Мории, на котором кажется, что некоторые палатки упали под тяжестью снега.

"Я удивлен, что никто еще не умер", - сказал он.

Кроме того, волонтеры отмечают, что это худшие зимние погодные условия, которые были в Лесбос в течение 15 лет.

Как сообщал УНН, потоки холодного воздуха из Скандинавии вызвали аномально низкие температуры по всей Европе.

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