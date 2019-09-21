У Греції заарештували ліванця за викрадення літака більше 30 років тому
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На грецькому острові Міконосі затримали 65-річного іноземця, підозрюваного в спробі викрадення літака і викрадення людей в 1985-1987 роках. Про це повідомляється на сайті грецької поліції, інформує УНН.
Як говориться в заяві, ордер на затримання надійшов від влади Німеччини. Чоловіка доставили в суд, який прийняв рішення про його тимчасовий арешт.
Як пише газета Kathimerini, передбачається, що чоловік був причетний до захоплення Boeing 700-200 авіакомпанії Trans World Airlines (TWA) в 1985 році, де був убитий один американець. Представник поліції уточнив газеті, що затриманий — ліванець, який висадився з круїзного лайнера на острові Міконос 19 вересня.
Як пише видання Proto Thema, круїзний лайнер вже відвідав острова Родос і Санторіні, а Міконос був його останньою зупинкою. Система подала сигнал при перевірці паспорта чоловіка, і тоді виявилося, що він значиться в списках Інтерполу.
Його затримали і доставили в суд острова Сірос, де вирішили перевести його в тюрму в Афінах. Видання уточнює, що чоловік заперечував свою провину і заявив, що є однофамільцем розшукуваного.
Захоплений літак летів з Каїра в Сан-Дієго. Вранці 14 червня 1985 року незабаром після зльоту пасажирів, що знаходилися на його борту взяли в заручники, а пілотів змусили летіти в Бейрут.
Викрадачі вимагали звільнити декілька сотень в’язнів мусульман з ізраїльських і ліванських в’язниць. На борту літака знаходилися 145 пасажирів, включаючи співака Деміса Русоса, а також вісім членів екіпажу. Їх тримали в заручниках протягом 17 днів, терористи також убили морського піхотинця з США.
Як писав УНН, у Алжирі виявили великий схрон зі зброєю.