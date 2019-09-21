У Алжирі виявили великий схрон зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Алжирські військові натрапили на великий схрон зі зброєю поблизу кордону із Малі. Про повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
“Бункер містив ручний протитанковий гранатомет РПГ-2, три снайперські гвинтівки Калашникова, напівавтоматичну гвинтівку Сімонова, п’ять гранатометів BM13, 47 боєприпасів до мін діаметром 82 мм, одну ракету РПГ-7 та три РПГ-2”, - йдеться у повідомленні міністерства оборони Алжиру.
Зазначається, що схрон був виявлений алжирськими контртерористичними підрозділами, розгорнутими на півдні країни.
“Алжир відправив на південь та схід країни десятки тисяч військових у намаганні спинити проникнення терористів та зброї із Малі та враженої громадянською війною Лівії”, - зазначило агентство.
Паралельно Алжир також створив вздовж південного кордону безпечні маршрути для заохочення терористів, які воювали у регіоні Сахари, до складення зброї в обмін на справедливий суд.
Нагадаємо, в Алжирі міністр пішла у відставку після загибелі людей на концерті.