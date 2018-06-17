Афіни і Скоп'є підписали угоду про перейменування Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Афіни і Скоп'є підписали попередню угоду про перейменування Македонії на "Республіка Північна Македонія", передає УНН з посиланням на AFP.
“Греція і Македонія в неділю підписали історичну попередню угоду про перейменування країни на "Республіка Північна Македонія", закінчивши суперечку, яка псувала відносини між двома сусідніми країнами з 1991 року”, — сказано у повідомленні.
Обидві сторони погодилися, що це необхідний крок для майбутнього країн. Підписання угоди відбулось у селі Псарадес на південному березі озера Преспа на кордоні між країнами.
“Це сміливий, історичний та необхідний крок для наших народів”, — заявив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.
“Наші дві країни повинні вийти з минулого і подивитися в майбутнє. Наші народи хочуть миру... ми будемо партнерами та союзниками”, — заявив у свою чергу прем’єр-міністр Македонії Зорен Заєв.
Договір ще має бути схвалений парламентом Македонії, а потім пройти референдум.
Завдяки угоді про перейменування Македонія зможе заручитися підтримкою Греції для вступу в ЄС і НАТО, а Греція вирішить питання з тим, щоб Республіку Македонія не плутали з грецькою областю Македонія.
Як повідомляв УНН, у столиці Македонії відбулися протести проти перейменування країни.