У Греції на святій горі Афон спалахнули лісові пожежі

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На гору Афон для гасіння лісової пожежі, яка стрімко поширюється через сильний вітер, було скеровано чотири літаки та приблизно 40 пожежників.

За даними пожежної бригади, місце пожежі віддалене та важкодоступне. Також зазначили, що спочатку полум’я спалахнуло поблизу монастиря Святої Анни.

Нагадаємо

Цього літа у Греції сталися масштабні пожежі через найсильнішу за останні 30 років спеку, коли температура в країні сягнула 45℃.

У загальнонаціональному телезверненні прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що всього за кілька днів по всій країні спалахнуло 586 лісових пожеж.

Вогонь протягом двох тижнів знищив майже 100 тис. гектарів. Загинуло троє осіб, сотні залишилися без домівок, понад тисячу людей евакуювали. Раніше місцева поліція затримала 118 осіб за підпали лісів.

Fire breaks out on Mount Athos https://t.co/sjKQhwQnzf pic.twitter.com/G5stjI6e10