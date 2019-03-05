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У Греноблі спалахнули заворушення після смертельного ДТП за участі поліції

У Греноблі спалахнули заворушення після смертельного ДТП за участі поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Загибель молодих людей під час поліцейської погоні за ними стала причиною заворушень, які спалахнули в Гренобльському кварталі "Містраль" (Франція) в ніч на 3 березня і тривали до 4 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFI.

За даними поліції, в заворушеннях брало участь близько ста молодих людей. Вони закидали пляшками з горючою сумішшю місцеву казарму поліцейського спецназу CRS. Під час заворушень було спалено 15 автомобілів, вчинені спроби підпалу низки муніципальних будівель.

Прокуратура Гренобля 4 березня порушила кримінальну справу за фактом загибелі двох молодих людей в ході поліцейського переслідування в минулі вихідні.

Суботня ДТП зі смертельними наслідками стала причиною заворушень, які дві ночі тривали в районі "Містраль", де проживали загиблі.

3 березня ввечері прокурор Гренобля Ерік Вайан зустрівся з родичами юнаків 17 і 19 років, які загинули напередодні в дорожньо-транспортній пригоді. Молоді люди на скутері з вимкненими фарами і без номерів намагалися сховатися від переслідування автомобіля поліції. За словами прокурора, юнаки їхали без шоломів, на великій швидкості, проскакуючи перехрестя на червоне світло. Під час переслідування скутер зіткнувся з автобусом на розв'язці при виїзді на автостраду.

Згідно зі свідченнями водія автобуса, помітивши в дзеркалі заднього виду скутер і прямував за ним поліцейський автомобіль, він став притискатися до правого узбіччя, щоб пропустити їх вперед. Однак юнаки на скутері вирішили обігнати автобус праворуч і потрапили в аварію, повідомив прокурор, пояснивши, що скутер був затиснутий між автобусом і дорожнім огородженням.

Ерік Вайан повідомив, що зіткнення скутера з поліцейським автомобілем не було, а тести водія автобуса на алкоголь і наркотичні засоби дали негативний результат.

Нагадаємо, у 16-у суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" у Франції на протести вийшли понад 39 тисяч людей, з яких 4 тисячі - у столиці. У Парижі затримано 33 людей.

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