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В Гренобле вспыхнули беспорядки после смертельного ДТП с полицейской погоней

В Гренобле вспыхнули беспорядки после смертельного ДТП с полицейской погоней

Киев  •  УНН

 • 6886 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Гибель молодых людей во время полицейской погони за ними стала причиной беспорядков, которые вспыхнули в гренобльском квартале "Мистраль" (Франция) в ночь на 3 марта и продолжались до 4 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFI.

По данным полиции, в беспорядках участвовало порядка ста молодых людей. Они забросали бутылками с горючей смесью местную казарму полицейского спецназа CRS. В ходе беспорядков было сожжено 15 автомобилей, совершены попытки поджога ряда муниципальных зданий.

Прокуратура французского Гренобля 4 марта возбудила уголовное дело по факту гибели двух молодых людей в ходе полицейского преследования в минувшие выходные.

Субботнее ДТП со смертельным исходом стало причиной беспорядков, которые две ночи продолжались в районе "Мистраль", где проживали погибшие.

3 марта вечером прокурор Гренобля Эрик Вайан встретился с родственниками юношей 17 и 19 лет, погибших накануне в дорожно-транспортном происшествии. Молодые люди на скутере с выключенными фарами и без номеров пытались скрыться от преследовавшего их автомобиля полиции. По словам прокурора, юноши ехали без касок, на большой скорости, проскакивая перекрестки на красный свет. В ходе преследования скутер столкнулся с автобусом на развязке при выезде на автостраду.

Согласно показаниям водителя автобуса, заметив в зеркале заднего вида скутер и следовавший за ним полицейский автомобиль, он стал прижиматься к правой обочине, чтобы пропустить их вперед. Однако юноши на скутере решили обогнать автобус справа и попали в аварию, сообщил прокурор, объяснив, что скутер был зажат между автобусом и дорожным ограждением.

Эрик Вайан сообщил, что столкновения скутера с полицейским автомобилем не было, а тесты водителя автобуса на алкоголь и наркотические средства дали отрицательный результат.

Напомним, в 16-ю субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" во Франции на протесты вышли более 39 тысяч человек, из которых 4 тысячи - в столице. В Париже задержаны 33 человек.

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