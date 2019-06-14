У ГПУ вивчають письмові відповіді Ситника на питання слідчих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Генеральна прокуратура України отримала від директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника письмові відповіді на запитання, які йому ставили слідчі під час допиту 10 травня. Про це журналісту УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
"Письмові відповіді на запитання, які йому ставили слідчі під час допиту він передав до (Генеральної прокуратури України –ред.), прокурор їх вивчає, ведеться слідство", - Лисенко.
За його словами, на даний момент прокурор, поки що не вбачає необхідності викликати Ситника на повторний допит.
Нагадаємо, Генпрокуратура викликала директора НАБУ Артема Ситника на допит на 10 травня.
За даними ГПУ, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України.
Як повідомляв УНН, допит Ситника по суті не відбувся. За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, він вислухав тільки запитання і сказав, що буде готувати письмові відповіді.