У ГПУ відреагували на скасування санкцій ЄС стосовно Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Персональні санкції Європейського Союзу щодо Віктора Януковича від 4 березня 2019 року є чинними до 6 березня 2020 року. Про це йдеться у повідомленні відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“На численні запити ЗМІ повідомляємо, що персональні санкції стосовно колишнього Президента України, введені Радою Європейського Союзу, чинні до 6 березня 2020 року”, — зазначили в ГПУ.
У прокуратурі пояснили, що, водночас Суд загальної юрисдикції ЄС рішенням від 24 вересня скасував Рішення Ради Європейського Cоюзу щодо санкцій Віктору Януковичу, які діяли у період з 5 березня 2018 по 4 березня 2019 року. У ГПУ зазначили, що слухання у даній справі відбулося ще 6 червня 2019 року.
“Таким чином, персональні санкції Європейського Союзу щодо Віктора Януковича відповідно до Рішення Ради Європейського Союзу № 2019/119/CFSP від 04 березня 2019 року є чинними до 6 березня 2020 року.Нагадуємо також, що Суд загальної юрисдикції ЄС 11 липня 2019 року скасував Рішення Ради Європейського Союзу щодо санкцій Віктору Януковичу, які діяли впродовж 2017-2018 років”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні прессекретар колишнього президента заявив, що Європейський суд скасував частину санкцій ЄС щодо Януковича.