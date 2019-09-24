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В ГПУ отреагировали на отмену санкций ЕС в отношении Януковича

В ГПУ отреагировали на отмену санкций ЕС в отношении Януковича

Киев  •  УНН

 • 12078 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Персональные санкции Европейского Союза в отношении Виктора Януковича от 4 марта 2019 года действуют до 6 марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"На многочисленные запросы СМИ сообщаем, что персональные санкции в отношении бывшего Президента Украины, введенные Советом Европейского Союза, действуют до 6 марта 2020 года", - отметили в ГПУ.

В прокуратуре пояснили, что одновременно Суд общей юрисдикции ЕС решением от 24 сентября отменил Решение Совета Европейского Союза о санкциях Виктору Януковичу, которые действовали в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. В ГПУ отметили, что слушания по данному делу состоялось еще 6 июня 2019 года.

"Таким образом, персональные санкции Европейского Союза в отношении Виктора Януковича соответствии с Решением Совета Европейского Союза № 2019/119 / CFSP от 4 марта 2019 действуют до 6 марта 2020 року. Напомним также, что Суд общей юрисдикции ЕС 11 июля 2019 года отменил Решение совета Европейского Союза о санкциях Виктору Януковичу, которые действовали в течение 2017-2018 годов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее сегодня пресс-секретарь бывшего президента заявил, что Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении Януковича.

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