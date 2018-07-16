У ГПУ ставлять під сумнів законність призначення керівництва у ДФС

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У Генеральній прокуратурі України не включають лобіювання інтересів при призначенні керівництва у ДФС з боку одного із злочинних угруповань, яке причетне до системної контрабанди горіхів на Вінничині. Про це Генпрокурор Юрій Луценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

“Ще у січні цього року Генеральна прокуратура України через наші слідчі підрозділи зареєструвала кримінальне провадження щодо імовірної контрабанди горіхів на вінницькій митниці”, — сказав Луценко.

За його словами, сьогодні було оголошено про підозру керівнику Вінницької ДФС у створенні злочинної організації, співучасть в ухилянні податків, зловживання владою.

Згідно з висновками експертизи, зазначив Луценко, було пропущено товарів і не надійшло до бюджету близько 300 млн грн.

“Ми вважаємо, що з 2014 року на території Вінниці було створено злочинне угруповання, до складу якого увійшли керівники, які мають серйозні зв'язки із керівниками центральних інституцій у столиці, і у 2015-2016 році ця організація забезпечила призначення на важливі посади у ДФС людей, пов'язаних із незаконною діяльністю на вінницькій митниці”, — сказав Луценко.

Він додав, що розслідування цієї справи триватиме кілька місяців.

Як повідомляв УНН, п'ятеро українців піймані на контрабанді курячих яєць і автозапчастин до РФ.

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