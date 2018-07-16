В ГПУ ставят под сомнение законность назначения руководства в ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины не включают лоббирование интересов при назначении руководства в ГФС со стороны одной из преступных группировок, которая причастна к системной контрабанде орехов в Винницкой области. Об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Еще в январе этого года Генеральная прокуратура Украины через наши следственные подразделения зарегистрировала уголовное производство по поводу возможной контрабанды орехов на винницкой таможни", - сказал Луценко.
По его словам, сегодня было объявлено о подозрении руководителю Винницкой ГФС в создании преступной организации, соучастие в уклонении налогов, злоупотреблении властью.
Согласно выводам экспертизы, отметил Луценко, было пропущено товаров и не поступило в бюджет около 300 млн грн.
"Мы считаем, что с 2014 года на территории Винницы была создана преступная группировка, в состав которой вошли руководители, которые имеют серьезные связи с руководителями центральных институтов в столице, и в 2015-2016 году эта организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью винницкой таможни", - сказал Луценко.
Он добавил, что расследование этого дела продлится несколько месяцев.
Как сообщал УНН, пятеро украинский пойманы на контрабанде куриных яиц и автозапчастей в РФ.