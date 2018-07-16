В ГПУ ставят под сомнение законность назначения руководства в ГФС

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46311 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 126354 просмотра

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8 марта, 10:25 • 133754 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169972 просмотра

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины не включают лоббирование интересов при назначении руководства в ГФС со стороны одной из преступных группировок, которая причастна к системной контрабанде орехов в Винницкой области. Об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Еще в январе этого года Генеральная прокуратура Украины через наши следственные подразделения зарегистрировала уголовное производство по поводу возможной контрабанды орехов на винницкой таможни", - сказал Луценко.

По его словам, сегодня было объявлено о подозрении руководителю Винницкой ГФС в создании преступной организации, соучастие в уклонении налогов, злоупотреблении властью.

Согласно выводам экспертизы, отметил Луценко, было пропущено товаров и не поступило в бюджет около 300 млн грн.

"Мы считаем, что с 2014 года на территории Винницы была создана преступная группировка, в состав которой вошли руководители, которые имеют серьезные связи с руководителями центральных институтов в столице, и в 2015-2016 году эта организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью винницкой таможни", - сказал Луценко.

Он добавил, что расследование этого дела продлится несколько месяцев.

Как сообщал УНН, пятеро украинский пойманы на контрабанде куриных яиц и автозапчастей в РФ.

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