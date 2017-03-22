У ГПУ повідомили про затримання двох прокурорів в різних областях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В двох областях України затримали високопоставлених прокурорів та одного спільника. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Генеральна інспекція ГПУ продовжує чистити лави прокурорів від хабарників. Донецька та Тернопільська області. Саме тут були сьогодні викриті на хабарництві співробітники органів прокуратури”, — повідомила Л.Сарган.
За її повідомленням, начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Українського С.С. та адвоката Чернишова А.В., після одержання неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США, слідчим Генеральної інспекції ГПУ спільно із співробітниками Головного управління “К” СБ України затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Крім того, у Тернопільській області керівник Чортківської місцевої прокуратури затриманий на хабарі 5 тис. грн.
“Керівник Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Рекуш О.Р. з метою отримання неправомірної вигоди від прокурора Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області М. висунув останньому вимогу надати йому грошові кошти у сумі 5000 гривень за ненастання для М. негативних наслідків за допущені в роботі недоліки, виявлені у ході перевірки працівниками ГПУ в середині березня 2017 р. під час планової перевірки дотримання прокуратурами Тернопільської області законодавства про попереднє ув’язнення, про національну поліцію та іншого законодавства щодо додержання конституційних прав затриманих, ув’язнених та адмінарештованих осіб у спеціальних установах тощо, що згідно розподілу обов’язків є безпосереднім напрямком діяльності Маржана Р.В. Після одержання від М. хабара у сумі 5000 гривень, слідчим Генінспекції ГПУ спільно із СБ України у Тернопільській області Рекуша О.Р. затримано у порядку ст. 208 КПК України”, — повідомила прес-секретар Генпрокурора.
З її слів, наразі проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, посадовця київського управління юстиції спіймали на хабарі.