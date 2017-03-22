В ГПУ сообщили о задержании двух прокуроров в различных областях

"Генеральная инспекция ГПУ продолжает чистить ряды прокуроров от взяточников. Донецкая и Тернопольская области. Именно здесь были сегодня разоблачены во взяточничестве сотрудники органов прокуратуры ", - сообщила Л.Сарган.

По ее сообщению, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Донецкой области Украинский С.С. и адвокат Чернышов А.В., после получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс долларов США, следователем Генеральной инспекции ГПУ совместно с сотрудниками Главного управления "К" СБ Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кроме того, в Тернопольской области руководитель Чертковской городской прокуратуры задержан на взятке 5 тыс. грн.

"Руководитель Чертковской городской прокуратуры Тернопольской области Рекуш А.Р. с целью получения неправомерной выгоды от прокурора Чертковской городской прокуратуры Тернопольской области М. выдвинул последнему требование предоставить ему денежные средства в сумме 5000 гривен за не наступления для М. негативных последствий за допущенные в работе недостатки, выявленные в ходе проверки работниками ГПУ в середине марта 2017 года во время плановой проверки соблюдения прокуратурами Тернопольской области законодательства о предварительном заключении, о национальной полиции и другого законодательства по соблюдению конституционных прав задержанных, заключенных и админарестованных лиц в специальных учреждениях и т.п., что согласно распределению обязанностей является непосредственным направлением деятельности Маржана Р .В. После получения от М. взятки в сумме 5000 гривен, следователем Генинспекции ГПУ совместно с СБУ Украины в Тернопольской области Рекуш А.Р. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины ", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

По ее словам, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, чиновника киевского управления юстиции поймали на взятке .