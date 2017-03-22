В ГПУ сообщили о задержании двух прокуроров в различных областях

ukru
12:58 • 14758 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 79283 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 93924 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 110196 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 123341 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 136764 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 142645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131843 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121868 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 114878 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 119582 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 123900 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 121353 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 102931 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 79316 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 150738 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 185583 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 193406 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 188936 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 128256 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 136995 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 142549 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 141629 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 145428 просмотра
Актуальное
В ГПУ сообщили о задержании двух прокуроров в различных областях

В ГПУ сообщили о задержании двух прокуроров в различных областях

Киев • УНН

 • 10518 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В двух областях Украины задержали высокопоставленных прокуроров и одного сообщника. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Генеральная инспекция ГПУ продолжает чистить ряды прокуроров от взяточников. Донецкая и Тернопольская области. Именно здесь были сегодня разоблачены во взяточничестве сотрудники органов прокуратуры ", - сообщила Л.Сарган.

По ее сообщению, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Донецкой области Украинский С.С. и адвокат Чернышов А.В., после получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс долларов США, следователем Генеральной инспекции ГПУ совместно с сотрудниками Главного управления "К" СБ Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кроме того, в Тернопольской области руководитель Чертковской городской  прокуратуры задержан на взятке 5 тыс. грн.

"Руководитель Чертковской городской  прокуратуры Тернопольской области Рекуш А.Р. с целью получения неправомерной выгоды от прокурора Чертковской городской прокуратуры Тернопольской области М. выдвинул последнему требование предоставить ему денежные средства в сумме 5000 гривен за не наступления для М. негативных последствий за допущенные в работе недостатки, выявленные в ходе проверки работниками ГПУ в середине марта 2017 года во время плановой проверки соблюдения прокуратурами Тернопольской области законодательства о предварительном заключении, о национальной полиции и другого законодательства по соблюдению конституционных прав задержанных, заключенных и админарестованных лиц в специальных учреждениях и т.п., что согласно распределению обязанностей является непосредственным направлением деятельности Маржана Р .В. После получения от М. взятки в сумме 5000 гривен, следователем Генинспекции ГПУ совместно с СБУ Украины в Тернопольской области Рекуш А.Р. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины ", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

По ее словам, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, чиновника киевского управления юстиции поймали на взятке .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы