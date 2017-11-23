У ГПУ повідомили про затримання директора естонської компанії, пов'язаної зі "справою "Міранди"

"Після першочергових слідчих дій директор естонської компанії затриманий в порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідчі дії тривають", - повідомила вона.

Вона нагадала, що колишній директор компанії “Міранда” Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого “Міранда” зобов’язувалася розробити ПЗ для системи е-декларування. Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.

Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН, на банківський розрахунковий рахунок Apolineja OU.

Нагадаємо, суд відпустив під заставу колишнього керівника компанії-розробника системи е-декларування.