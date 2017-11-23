В ГПУ сообщили о задержании директора эстонской компании, связанной с "делом "Миранды"

"После первоочередных следственных действий директор эстонской компании задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следственные действия продолжаются", - сообщила она.

Она напомнила, что бывший директор компании "Миранда" Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому "Миранда" обязывалась разработать ПО для системы е-декларирования. Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договора с компанией Apolineja OU, где внес заведомо ложные сведения по разработке ПО для системы е-декларирования.

Далее Новиков перечислил 140 тыс. долларов, полученных от ПРООН, на банковский расчетный счет Apolineja OU.

Напомним, суд отпустил под залог бывшего руководителя компании-разработчика системы электронной декларирования.