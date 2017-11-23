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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79718 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70260 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77326 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84490 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118792 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 144615 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В ГПУ сообщили о задержании директора эстонской компании, связанной с "делом "Миранды"

В ГПУ сообщили о задержании директора эстонской компании, связанной с "делом "Миранды"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В аэропорту города Днепр в среду поздно вечером 22 ноября был задержан директор эстонской компании Apolineja OU. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"После первоочередных следственных действий директор эстонской компании задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следственные действия продолжаются", - сообщила она.

Она напомнила, что бывший директор компании "Миранда" Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому "Миранда" обязывалась разработать ПО для системы е-декларирования. Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договора с компанией Apolineja OU, где внес заведомо ложные сведения по разработке ПО для системы е-декларирования.

Далее Новиков перечислил 140 тыс. долларов, полученных от ПРООН, на банковский расчетный счет Apolineja OU.

Напомним, суд отпустил под залог бывшего руководителя компании-разработчика системы электронной декларирования.

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