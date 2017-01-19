У ГПУ повідомили подробиці затримання запорізького прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Генеральній прокуратурі України повідомили подробиці затримання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
“Затримана особа організувала у місці свого постійного проживання „притон“ для постійного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу „канабісу“, психотропної речовини „метамфетаміну“. Зазначені наркотики прокурорський співробітник вживав сам та систематично схиляв інших осіб до їх вживання”, — повідомили у ГПУ.
Прокурора затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час схиляння особи до вживання психотропних речовин.
Наразі, на підставі дозволів слідчого судді у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем проживання та роботи затриманого.
Також проведено обшуки у працівника обласної прокуратури, який контактував з затриманою особою та причетний до вчинення кримінального правопорушення. Як результат, виявлено та вилучено речовини схожі на наркотичні засоби та спеціально пристосовані прилади для їх вживання.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.315, ч.2 ст.307 (схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно та збут наркотичних засобів, психотропних речовин вчинених повторно) КК України.
За скоєне кримінальне правопорушення затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.