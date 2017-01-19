В ГПУ сообщили подробности задержания запорожского прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины сообщили подробности задержания прокурора Запорожской местной прокуратуры № 1. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
"Задержанное лицо организовало в месте своего постоянного проживания "притон" для постоянного употребления наркотических средств и психотропных веществ, а именно особо опасного наркотического средства "каннабиса", психотропного вещества "метамфетамин". Указанные наркотики прокурорский сотрудник употреблял и систематически склонял других лиц к их употреблению", - сообщили в ГПУ.
Прокурора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно во время склонения лиц к употреблению психотропных веществ.
На основании разрешений следственного судьи в уголовном производстве проведены обыски по месту жительства и работы задержанного.
Также проведены обыски у работника областной прокуратуры, который контактировал с задержанным и причастен к совершению уголовного преступления. Как результат, обнаружены и изъяты вещества похожие на наркотические средства и специальные приспособления для их употребления.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.315, ч.2 ст.307 (склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно и сбыт наркотических средств, психотропных веществ совершенных повторно) УК Украины.
За содеянное уголовное правонарушение задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.