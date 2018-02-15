У ГПУ підтвердили вбивство чотирьох морпіхів поблизу Широкиного
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Генеральній прокуратурі України підтвердили вбивство чотирьох військовослужбовців одного із підрозділів Збройних сил України поблизу Широкиного на Донеччині. За цим фактом військова прокуратура сил АТО розпочала кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство двох або більше осіб", повідомила у Facеbook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"За даним фактом військовою прокуратурою сил АТО розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб)", - йдеться у повідомленні Л.Сарган.
Під час досудового розслідування проведено огляд місця події за участю експертів та низку інших невідкладних і першочергових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття цього злочину.
Вказано, що на тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а у приміщенні, де останні перебували, - ознаки приховання злочину (підпалу та закладки вибухівки).
"Після ґрунтовного дослідження одержаних доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку ст. 208 КПК України. З участю їх захисників проведені слідчі експерименти, а також їх допити, у ході яких останні надали зізнавальні показання щодо обставин даного вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби", - вказано у повідомленні.
На теперішній час з затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб вчинене за попередньою змовою).
Також призначені судово-медичні, хімічні, вибухотехнічні, балістичні, імунологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні експертизи.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі.
Нагадаємо, раніше джерело повідомило УНН, за підозрою у вбивстві морських піхотинців затримали двох товаришів по службі.