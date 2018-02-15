У ГПУ підтвердили вбивство чотирьох морпіхів поблизу Широкиного

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Генеральній прокуратурі України підтвердили вбивство чотирьох військовослужбовців одного із підрозділів Збройних сил України поблизу Широкиного на Донеччині. За цим фактом військова прокуратура сил АТО розпочала кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство двох або більше осіб", повідомила у Facеbook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.