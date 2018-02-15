В ГПУ подтвердили убийство четырех морпехов вблизи Широкино

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили убийство четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины вблизи Широкино Донецкой области. По данному факту военная прокуратура сил АТО начала уголовное производство по статье "умышленное убийство двух или более лиц", сообщила в Facеbook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.