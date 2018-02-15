В ГПУ подтвердили убийство четырех морпехов вблизи Широкино
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили убийство четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины вблизи Широкино Донецкой области. По данному факту военная прокуратура сил АТО начала уголовное производство по статье "умышленное убийство двух или более лиц", сообщила в Facеbook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"По данному факту военной прокуратурой сил АТО начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении Л.Сарган.
Во время досудебного расследования проведен осмотр места происшествия с участием экспертов и ряд других неотложных и первоочередных следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие этого преступления.
Указано, что на теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).
"После тщательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - указано в сообщении.
В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщения о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).
Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле.
Напомним, ранее источник сообщил УНН, по подозрению в убийстве морских пехотинцев задержали двух сослуживцев.