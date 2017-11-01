У ГПУ назвали помилковими обвинувачення проти екс-глави служби зовнішньої розвідки

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк вибачився перед колишнім начальником Служби зовнішньої розвідки України Вікторем Гвоздем, через помилкові звинувачення в ході розслідування окремих злочинів проти Майдану стосовно нього, передає УНН з посиланням на прес-службу Департаменту спецрозслідувань ГПУ.

Горбатюк повідомив, що ще 2 жовтня, 2017 року був проведений брифінг щодо ходу та результатів розслідування окремих злочинів проти Майдану, а також щодо протидії слідству.

"Під час брифінгу, поміж іншого, були озвучені прізвища учасників телефонної розмови щодо оформлення дозволів на використання та зберігання зброї, в ході якого продемонстровано розмову Гриняка В.П. та начебто Гвоздя В.І. (колишнього начальника Служби зовнішньої розвідки України). За результатами додаткової перевірки встановлено, що насправді, співрозмовником був не Гвоздь В.І., а інший високопосадовець, який під час протестних акцій на Майдані займав посаду заступника командира внутрішніх військ," - йдеться в заяві Горбатюка.

У зв’язку з цим Начальник Департаменту спецрозслідувань вибачився перед Віктором Гвоздем за повідомлення зазначеної помилкової інформації стосовно нього.

Як повідомляв УНН, трьох колишніх високопосадовців МВС України, двоє з яких зараз займають керівні посади в Національній поліції України, слідство підозрює у системній реалізації організованого колишнім Президентом України та високопосадовцями країни перешкоджанні проведенню акцій протесту.

Зокрема, це виражалося у розробці проектів постанов КМУ, якими надано дозвіл на незаконне використання спецзасобів (гранат) виробництва РФ та подальшої їх протиправної видачі працівникам правоохоронних органів для використання стосовно учасників акцій протесту в Києві в лютому 2014 року.

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