В ГПУ назвали ложными обвинения против экс-главы службы внешней разведки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35102 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100691 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152812 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114987 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115660 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112043 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103952 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106960 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103474 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152680 просмотра

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В ГПУ назвали ложными обвинения против экс-главы службы внешней разведки

В ГПУ назвали ложными обвинения против экс-главы службы внешней разведки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Начальник Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк извинился перед бывшим начальником Службы внешней разведки Украины Виктором Гвоздем, из-за ложных обвинений в ходе расследования отдельных преступлений против Майдана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента спецрасследований ГПУ.

Горбатюк сообщил, что еще 2 октября 2017 году был проведен брифинг о ходе и результатах расследования отдельных преступлений против Майдана, а также по противодействию следствия.

"Во время брифинга, среди прочего, были озвучены фамилии участников телефонного разговора по оформлению разрешений на использование и хранение оружия, в ходе которого был продемонстрирован разговор Гриняка В.П. и вроде Гвоздя В.И. (бывшего начальника Службы внешней разведки Украины). По результатам дополнительной проверки установлено, что на самом деле, собеседником был не Гвоздь В.И., а другой чиновник, который во время протестных акций на Майдане занимал должность заместителя командира внутренних войск", - говорится в заявлении Горбатюк.

В связи с этим Начальник Департамента спецрасследований извинился перед Виктором Гвоздем за сообщение с указанной ложной информации о нем.

Как сообщал УНН, трех бывших высокопоставленных чиновников МВД Украины, двое из которых сейчас занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины, следствие подозревает в системной реализации организованной бывшим Президентом Украины препятствовании проведению акций протеста.

В частности, это выражалось в разработке проектов постановлений КМУ, которым предоставлено разрешение на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ и дальнейшей их противоправной выдачи работникам правоохранительных органов для использования в отношении участников акций протеста в Киеве в феврале 2014 года.

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