В ГПУ назвали ложными обвинения против экс-главы службы внешней разведки

Горбатюк сообщил, что еще 2 октября 2017 году был проведен брифинг о ходе и результатах расследования отдельных преступлений против Майдана, а также по противодействию следствия.

"Во время брифинга, среди прочего, были озвучены фамилии участников телефонного разговора по оформлению разрешений на использование и хранение оружия, в ходе которого был продемонстрирован разговор Гриняка В.П. и вроде Гвоздя В.И. (бывшего начальника Службы внешней разведки Украины). По результатам дополнительной проверки установлено, что на самом деле, собеседником был не Гвоздь В.И., а другой чиновник, который во время протестных акций на Майдане занимал должность заместителя командира внутренних войск", - говорится в заявлении Горбатюк.

В связи с этим Начальник Департамента спецрасследований извинился перед Виктором Гвоздем за сообщение с указанной ложной информации о нем.

Как сообщал УНН, трех бывших высокопоставленных чиновников МВД Украины, двое из которых сейчас занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины, следствие подозревает в системной реализации организованной бывшим Президентом Украины препятствовании проведению акций протеста.

В частности, это выражалось в разработке проектов постановлений КМУ, которым предоставлено разрешение на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ и дальнейшей их противоправной выдачи работникам правоохранительных органов для использования в отношении участников акций протеста в Киеве в феврале 2014 года.