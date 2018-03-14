ГПУ минулого тижня фіксувала менше хабарників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Генеральній прокуратурі України заявляють про зменшення за тиждень у 1,5 рази кількості викритих хабарників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.
"Минулого тижня у порівнянні з позаминулим спостерігалася тенденція до зменшення кількості зафіксованих корупційних злочинів у півтора рази. Прокуратурами різних областей у взаємодії з іншими правоохоронними органами держави було викрито та зафіксовано 10 фактів одержання неправомірної вигоди", - написав А.Лисенко.
За його словами, серед затриманих хабарників - поліцейські, військовослужбовець, керівники державних установ, депутат міської ради, арбітражний керуючий, митник та податківець.
"Розмір хабарів у рамках розслідування цих кримінальних проваджень коливався у межах - від 6 тис. грн до 15 тис. дол.",- зазначив А.Лисенко.
Нагадаємо, сумський депутат вимагав 4,5 тис. дол. хабара за оренду землі.