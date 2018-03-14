ГПУ на прошлой неделе фиксировала меньше взяточников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины заявляют об уменьшении за неделю в 1,5 раза количества разоблаченных взяточников. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.
"На прошлой неделе по сравнению с позапрошлой наблюдалась тенденция к уменьшению количества зафиксированных коррупционных преступлений в полтора раза. Прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства было разоблачено и зафиксировано 10 фактов получения неправомерной выгоды", - написал А.Лысенко.
По его словам, среди задержанных взяточников - полицейские, военнослужащий, руководители государственных учреждений, депутат городского совета, арбитражный управляющий, таможенник и налоговик.
"Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 6 тыс. грн до 15 тыс. долл.", - отметил А.Лысенко.
Напомним, сумской депутат требовал 4,5 тыс. долл. взятки за аренду земли.