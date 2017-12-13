У ГПУ готові до проведення експертиз на автентичність записів розмов Саакашвілі

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Генеральні прокуратурі України заявляють про готовність до проведення будь-яких експертиз на автентичність записів розмов у "справі Саакашвілі". Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.