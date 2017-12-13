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У ГПУ готові до проведення експертиз на автентичність записів розмов Саакашвілі

У ГПУ готові до проведення експертиз на автентичність записів розмов Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Генеральні прокуратурі України заявляють про готовність до проведення будь-яких експертиз на автентичність записів розмов у "справі Саакашвілі". Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН

“Записів набагато більше, чим ті, що демонструвалися. Записів — багато і вони оригінальні. Ті, які демонструвалися — це фрагменти. Ми готові до експертиз і у ФБР, і в Скотленд-Ярді, якщо в тому буде потреба”, — сказав Лисенко.

Водночас він назвав “результати експертизи” записів, які з'явилися в окремих ЗМІ - кустарними.

“Та експертиза чимось нагадує гру “вгадай мелодію”, — зазначив Лисенко.

Разом із тим він зауважив, що позитивним у цьому випадку є факт того, що вітчизняні експерти і експертні установи готові до проведення досліджень записів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на 18 грудня 2017 року.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі. 

Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ. 

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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