В ГПУ готовы к проведению экспертиз на подлинность записей разговоров Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины заявляют о готовности к проведению любых экспертиз на подлинность записей разговоров по "делу Саакашвили". Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Записей гораздо больше, чем те, что были показаны. Записей - много и они оригинальны. Те, которые демонстрировались - это фрагменты. Мы готовы к экспертиз и в ФБР, и в Скотленд-Ярде, если в том будет необходимость ", - сказал Лысенко.
В то же время он назвал "результаты экспертизы" записей, которые появились в отдельных СМИ - кустарными.
"Но экспертиза чем-то напоминает игру" угадай мелодию ", - отметил Лысенко.
Вместе с тем он отметил, что положительным в этом случае является тот факт, что отечественные эксперты и экспертные учреждения готовы к проведению исследований записей.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Одесской ОГА Саакашвили на 18 декабря 2017 года.
11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.