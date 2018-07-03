У госпіталі від тяжкого поранення помер морський піхотинець

КИЇВ. 3 липня. УНН. В госпіталі, в наслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.