У госпіталі від тяжкого поранення помер морський піхотинець
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В госпіталі, в наслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.
"Командування, весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця", - додали в прес-службі.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 2 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики, нехтуючи рішенням Тристоронньої контактної групи щодо встановлення так званого “хлібного перемир’я”, продовжували активність практично по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Заборонена мінськими домовленостями зброя не використовувалася.