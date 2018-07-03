В госпитале от тяжелого ранения скончался морской пехотинец
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В госпитале, в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, ушел из жизни морской пехотинец матрос Федоров Эдуард Юрьевич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ в Facebook.
"Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 2 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого "хлебного перемирия", продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещеное минскими договоренностями оружие не использовалась.