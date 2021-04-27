У горах на Закарпатті знайшли тіло киянина, який загубився в лютому

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Київ • УНН

 • 16447 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Закарпатській області сьогодні знайшли тіло туриста, який зник поблизу гори Гемба у лютому. Про це пише УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Цитата

“На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого”, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними рятувальників, які відновили пошуки, сьогодні загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Зазначаєтся, що тіло чоловіка буде транспортовано до с. Березники після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій.

До пошуків 27 квітня залучались 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгорода та Мукачева.

Що було раніше

Повідомлялося, що 13 лютого Свалявському районі під час катання на лижах заблукали два киянина. Одного з них пошукова група знайшла на наступний день. Пошуки друго тривали до 5 березня.

Нагадаємо

Ще раніше рятувальники відшукали туриста із Києва, який зник в районі гори Гемба в Закарпатській області.

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