У горах на Закарпатті знайшли тіло киянина, який загубився в лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Закарпатській області сьогодні знайшли тіло туриста, який зник поблизу гори Гемба у лютому. Про це пише УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.
Цитата
“На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого”, — йдеться в повідомленні.
Так, за даними рятувальників, які відновили пошуки, сьогодні загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.
Зазначаєтся, що тіло чоловіка буде транспортовано до с. Березники після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій.
До пошуків 27 квітня залучались 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгорода та Мукачева.
Що було раніше
Повідомлялося, що 13 лютого Свалявському районі під час катання на лижах заблукали два киянина. Одного з них пошукова група знайшла на наступний день. Пошуки друго тривали до 5 березня.
Нагадаємо
Ще раніше рятувальники відшукали туриста із Києва, який зник в районі гори Гемба в Закарпатській області.