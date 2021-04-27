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В горах на Закарпатье нашли тело киевлянина, который потерялся в феврале

В горах на Закарпатье нашли тело киевлянина, который потерялся в феврале

Киев  •  УНН

 • 16443 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Закарпатской области сегодня нашли тело туриста, пропавшего вблизи горы Гемба в феврале. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Цитата

"К сожалению, чуда, на которое все так надеялись, не произошло ... 27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба еще 13 февраля", - говорится в сообщении.

Так, по данным спасателей, которые возобновили поиски, сегодня погибшего было найдено в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

Отмечается, что тело мужчины будет транспортировано в с. Березники после проведения правоохранителями первоочередных следственных действий.

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений городов Ужгорода и Мукачево.

Что было раньше

Сообщалось, что 13 февраля Савеловском районе во время катания на лыжах заблудились два киевлянина. Одного из них поисковая группа нашла на следующий день. Поиски друго продолжались до 5 марта.

Напомним

Еще ранее спасатели нашли туриста из Киева, который исчез в районе горы Гемба в Закарпатской области.

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