У горах Грузії загинув український турист - ЗМІ

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Український турист, який заблукав на горі Тетнульд в Местія загинув. Перерване через негоду операція по спуску його тіла відновилася вранці 24 липня. Про це повідомила Служба з управління надзвичайними ситуаціями, передає УНН з посиланням на Кавказький вузол.

19 липня стало відомо, що два українські туристи відстали від групи та заблукали в горах Сванетії. Грузинські рятувальники побачили їх з вертольота, проте врятувати з-за поганої погоди не змогли.

За інформацією відомства, одного з українських туристів рятувальникам все ж вдалося евакуювати з місця події 18 липня, проте рятувальна операція була перервана через погіршення погодних умов.

З 18 липня рятувальники працюють в цілодобовому режимі, проте через снігопад, туман і сильний вітер, які спостерігалися в горах протягом п'яти днів, дістатися до місця події було неможливо.

Операція по спуску тіла загиблого українського туриста відновилася з 07.00 ранку (06.00 за київським часом) 24 липня, уточнили рятувальники.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в результаті лісової пожежі, що вирує на схід від Афін в Греції. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

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