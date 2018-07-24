У горах Грузії загинув український турист - ЗМІ

19 липня стало відомо, що два українські туристи відстали від групи та заблукали в горах Сванетії. Грузинські рятувальники побачили їх з вертольота, проте врятувати з-за поганої погоди не змогли.



За інформацією відомства, одного з українських туристів рятувальникам все ж вдалося евакуювати з місця події 18 липня, проте рятувальна операція була перервана через погіршення погодних умов.



З 18 липня рятувальники працюють в цілодобовому режимі, проте через снігопад, туман і сильний вітер, які спостерігалися в горах протягом п'яти днів, дістатися до місця події було неможливо.



Операція по спуску тіла загиблого українського туриста відновилася з 07.00 ранку (06.00 за київським часом) 24 липня, уточнили рятувальники.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в результаті лісової пожежі, що вирує на схід від Афін в Греції. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.