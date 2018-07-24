В горах Грузии погиб украинский турист - СМИ

19 июля стало известно, что два украинских туриста отстали от группы и заблудились в горах Сванетии. Грузинские спасатели увидели их с вертолета, однако спасти из-за плохой погоды не смогли.



По информации ведомства, одного из украинских туристов спасателям все же удалось эвакуировать с места происшествия 18 июля, однако спасательная операция была прервана из-за ухудшения погодных условий.



С 18 июля спасатели работают в круглосуточном режиме, однако из-за снегопада, тумана и сильного ветра, которые наблюдались в горах в течение пяти дней, добраться до места происшествия было невозможно.



Операция по спуску тела погибшего украинского туриста возобновилась с 07.00 утра (06.00 по киевскому времени) 24 июля, уточнили спасатели.

Напомним, по предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате лесного пожара, бушующего на восток от Афин в Греции. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.