В горах Грузии погиб украинский турист - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Заблудившийся на горе Тетнульди в Местия украинский турист погиб. Прерванная из-за непогоды операция по спуску его тела возобновилась утром 24 июля. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, передает УНН со ссылкой на Кавказкий узел.
19 июля стало известно, что два украинских туриста отстали от группы и заблудились в горах Сванетии. Грузинские спасатели увидели их с вертолета, однако спасти из-за плохой погоды не смогли.
По информации ведомства, одного из украинских туристов спасателям все же удалось эвакуировать с места происшествия 18 июля, однако спасательная операция была прервана из-за ухудшения погодных условий.
С 18 июля спасатели работают в круглосуточном режиме, однако из-за снегопада, тумана и сильного ветра, которые наблюдались в горах в течение пяти дней, добраться до места происшествия было невозможно.
Операция по спуску тела погибшего украинского туриста возобновилась с 07.00 утра (06.00 по киевскому времени) 24 июля, уточнили спасатели.
Напомним, по предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате лесного пожара, бушующего на восток от Афин в Греции. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.