У Google відреагували на рішення Д.Трампа щодо мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Google відкликала до США співробітників, які подорожували, після наказу президента Дональда Трампа щодо обмеження в'їзду для громадян семи країн, де переважають мусульмани, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що у компанії побоюються, що працівники можуть не встигнути повернутися до того, як вступить в силу обмеження на в'їзд іммігрантів до США, який напередодні підписав президент країни Дональд Трамп.
Громадянам шести країн, у тому числі Ірану й Іраку, не видаватимуть візи протягом подальших трьох місяців.
Окрім того, у Google розповіли, що стурбовані новим рішенням, і будь-якими заходами, які унеможливлять наймати талановиті кадри в США.
Нагадаємо, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.
Також нагадаємо, Д.Трамп припинив прийом сирійських біженців.
Як повідомляв УНН, в ООН закликали Д.Трампа й надалі приймати біженців.