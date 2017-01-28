В Google отреагировали на решение Д.Трампа в отношении мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Google отозвала в США сотрудников, которые путешествовали, после приказа президента Дональда Трампа по ограничению въезда для граждан семи стран, где преобладают мусульмане, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что в компании опасаются, что работники могут не успеть вернуться до того, как вступят в силу ограничения на въезд иммигрантов в США, которые накануне подписал президент страны Дональд Трамп.
Гражданам шести стран, в том числе Ирана и Ирака, не будут выдавать визы в течение последующих трех месяцев.
Кроме того, в Google рассказали, что обеспокоены новым решением, и любыми мерами, которые сделают невозможным нанимать талантливые кадры в США.
Напомним, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США.
Также напомним, Д.Трамп прекратил прием сирийских беженцев.
Как сообщал УНН, в ООН призвали Д.Трампа и в дальнейшем принимать беженцев.