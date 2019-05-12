У Гонконзі депутати побилися обговорюючи екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Бійкою і госпіталізацією потерпілого обернулося засідання законодавчої ради Гонконгу з питання про порядок екстрадиції в Китай та інші країни. Законопроект передбачає можливість видачі фігурантів кримінальних справ за запитами від держав, з якими немає угод про взаємну видачу підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eeuronews.
Противники ініціативи говорять, що це підриває автономію Гонконгу і позбавляє його жителів правового захисту, яку гарантували при передачі колишньої британської колонії під суверенітет Китаю в 1997 р. Опозиційні депутати попереджають, що це може зробити місто менш привабливим для іноземних підприємців.
Прихильники закону пояснюють, що хочуть усунути перекоси щодо фігурантів кримінальних справ, і згадують про скандальну історію жителя Гонконгу, якого звинувачують у вбивстві дівчини на Тайвані, але не можуть екстрадувати.
Як повідомляв УНН, після голосування за перейменування УПЦ МП в Раді побилися нардепи .