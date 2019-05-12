У Гонконзі депутати побилися обговорюючи екстрадицію

КИЇВ. 12 травня. УНН. Бійкою і госпіталізацією потерпілого обернулося засідання законодавчої ради Гонконгу з питання про порядок екстрадиції в Китай та інші країни. Законопроект передбачає можливість видачі фігурантів кримінальних справ за запитами від держав, з якими немає угод про взаємну видачу підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eeuronews.