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У гонитві за "Реалом": "Барселона" розгромила "Севілью"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В одній із центральних баталій 8 туру іспанської Прімери каталонська "Барселона" на "Камп Ноу" протистояла "Севільї", передає УНН.

У гонитві за "Реалом": "Барселона" розгромила "Севілью"

Попри більшу кількість отриманих жовтих карток футболістами “блаугранос” (4:2), в результативності вони були значно кращими за опонентів — 4:0.

Луїс Суарес з передачі Семеду розпочав погром “Севільї” на 27 хвилині, а протягом наступних 10 хвилин каталонці ще двічі розписувалися у сітці гостей. Спочатку Артур пробив по воротах, але Артур Відаль підставив ногу під м’яч, далі Усман Дембеле поклав на газон оборонця та пробив повз воротаря — 3:0.

Крапку у грі поставив Мессі зі штрафного на 78 хвилині (4:0), але останні хвилини “Барселона” догравала у меншості через вилучення Араухо і Дембеле.

Додамо, що “Барселона” набрала 16 очок і на два бали знаходиться позаду “Реалу”. “Севілья” (13) знаходиться на 6 рядку.

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