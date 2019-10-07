У гонитві за "Реалом": "Барселона" розгромила "Севілью"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В одній із центральних баталій 8 туру іспанської Прімери каталонська "Барселона" на "Камп Ноу" протистояла "Севільї", передає УНН.
Попри більшу кількість отриманих жовтих карток футболістами “блаугранос” (4:2), в результативності вони були значно кращими за опонентів — 4:0.
Луїс Суарес з передачі Семеду розпочав погром “Севільї” на 27 хвилині, а протягом наступних 10 хвилин каталонці ще двічі розписувалися у сітці гостей. Спочатку Артур пробив по воротах, але Артур Відаль підставив ногу під м’яч, далі Усман Дембеле поклав на газон оборонця та пробив повз воротаря — 3:0.
Крапку у грі поставив Мессі зі штрафного на 78 хвилині (4:0), але останні хвилини “Барселона” догравала у меншості через вилучення Араухо і Дембеле.
Додамо, що “Барселона” набрала 16 очок і на два бали знаходиться позаду “Реалу”. “Севілья” (13) знаходиться на 6 рядку.