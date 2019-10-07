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В погоне за "Реалом": "Барселона" разгромила "Севилью"

Киев • УНН

 • 11882 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В одной из центральных баталий 8 тура испанской Примеры каталонская "Барселона" на "Камп Ноу" противостояла "Севильи", передает УНН.

В погоне за "Реалом": "Барселона" разгромила "Севилью"

Несмотря на большее количество полученных желтых карточек футболистами “блаугранос” (4:2), в результативности они были значительно лучше оппонентов — 4:0.

Луис Суарес с передачи Семеду начал погром “Севильи” на 27 минуте, а в течение следующих 10 минут каталонцы еще дважды расписывались в сетке гостей. Сначала Артур пробил по воротам, но Артур Видаль подставил ногу под мяч, дальше Усман Дембеле уложил на газон защитника и пробил мимо вратаря — 3: 0.

Точку в игре поставил Месси со штрафного на 78 минуте (4:0), но последние минуты “Барселона” доигрывала в меньшинстве из-за удаления Араухо и Дембеле.

Добавим, что “Барселона” набрала 16 очков и на два балла находится позади “Реала”. “Севилья” (13) находится на 6 строчке.

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