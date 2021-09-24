У голови МВС з'явився радник з питань безбар'єрності

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“Антона Гулідіна призначено радником міністра внутрішніх справ України... Антон Гулідін координуватиме роботу щодо захисту інтересів громадян з соціальних питань та безбар’єрності”, — вказали у МВС.

Деталі

Антон Гулідін — член Ради безбар’єрності, секретар громадської організації “Громадський рух “Соціальна єдність”. Останні кілька років спільно з МВС він працює над впровадженням стратегії безбар’єрності в правоохоронних органах. Брав участь в запуску пілотних проектів та інноваційних технологій для людей із порушенням слуху, а саме:



Застосунок “Перекладач ЖМ”, який допомагає нечуючим та слабочуючим людям цілодобово здійснювати безголосовий виклик екстреної служби “101” та “102”;



Пілотний проєкт, який дозволяє людям із вадами слуху звертатися із повідомленням на офіційних сайтах Національної поліції України та ДСНС України; Віджет на сайтах, де громадяни можуть ставити питання в режимі онлайн та здійснити телефонний дзвінок;



Програмне забезпечення, інстальоване на планшетах Київських екіпажів патрульної поліції, яке цілодобово здійснює онлайн переклад жестової мови;



Планшети в сервісних центрах МВС Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Харкова для швидкого відеозв’язку з перекладачами жестової мови;



Доступ до послуг перекладачів жестової мови в зонах прикордонного контролю.



Додамо

15 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.