У главы МВД появился советник по вопросам безбарьерности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Участник Совета безбарьерности Антон Гулидин стал советником министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Цитата:
"Антон Гулидин назначен советником министра внутренних дел Украины... Антон Гулидин будет координировать работу по защите интересов граждан по социальным вопросам и безбарьерности", - указали в МВД.
Детали
Антон Гулидин - член Совета безбарьерности, секретарь общественной организации "Общественное движение "Социальное единство". Последние несколько лет совместно с МВД он работает над внедрением стратегии безбарьерности в правоохранительных органах. Участвовал в запуске пилотных проектов и инновационных технологий для людей с нарушением слуха, а именно:
-
- Приложение "Переводчик ЖМ", который помогает неслышащим и слабослышащим людям круглосуточно осуществлять безголосовий вызов экстренной службы "101" и "102";
-
- Пилотный проект, который позволяет людям с недостатками слуха обращаться с сообщением на официальных сайтах Национальной полиции Украины и ГСЧС Украины; Виджет на сайтах, где граждане могут задавать вопросы в режиме онлайн и осуществить телефонный звонок;
-
- Программное обеспечение, установленное на планшетах киевских экипажей патрульной полиции, которое круглосуточно осуществляет онлайн перевод жестового языка;
-
- Планшеты в сервисных центрах МВД Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова для быстрой видеосвязи с переводчиками жестового языка;
-
- Доступ к услугам переводчиков жестового языка в зонах пограничного контроля.
-
Добавим
15 июля Верховная Рада назначила Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.