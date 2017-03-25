У Голосіївському лісі в столиці лікували столітні дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У суботу зранку в Голосіївському лісі у столиці з нагоди всесвітньої "Години землі" проводилася акція, спрямована на збереження лісу, повідомляє кореспондент УНН.
Працівники Голосіївського парку разом з волонтерами прибирали сміття у лісі та вішали кажанятники. Були запрошені спеціалісти з Аграрного університету для лікування столітніх дерев. Організаторами акції виступив "Фонд дикої природи".
За словами працівника національного парку "Голосіївський" Андрія Хрутьби, на території Голосіївського лісу залишилося близько 30 столітніх дерев.
"Це не тільки дуби. Це може бути й сосна, і горіх. Дерева, які старші за 100 років. Деякі з них потребують лікування, і це має бути індивідуальний підхід. Звичайне пломбування може зашкодити рослині, тому ми запросили науковців, які якісно зможуть допомогти", - сказав він.
Також працівник НП "Голосіївський" заявив, що цей захід - не одноразова акція. Сьогодні покладуть початок якісному догляду за київським лісом. Надалі планується регулярна перевірка столітніх дерев, прибирання території та інші заходи для підтримання порядку в парку.
Також, за сьогодні планується повісити 3 кажанятники в Голосіївському лісі та 5 - в Конча-Заспі. 25 будиночків для кажанів виготовив майстер з Тульчину та подарував працівникам НП "Голосіївський".
Нагадаємо, Україна сьогодні приєднається до акції "Година землі".