В Голосеевском лесу в столице лечили столетние деревья

Работники Голосеевского парка вместе с волонтерами убирали мусор в лесу и вешали убежища для летучих мышей. Были приглашены специалисты из Аграрного университета для лечения столетних деревьев. Организаторами акции выступил "Фонд дикой природы".

По словам работника национального парка "Голосеевский" Андрея Хрутьбы, на территории Голосеевского леса осталось около 30 столетних деревьев.

"Это не только дубы. Это может быть и сосна, и орех. Деревья, которые старше 100 лет. Некоторые из них нуждаются в лечении, и это должен быть индивидуальный подход. Обычное пломбирование может повредить растению, поэтому мы пригласили ученых, которые качественно смогут помочь", - сказал он.

Также работник НП "Голосеевский" заявил, что эта мера - не одноразовая акция. Сегодня положат начало качественному уходу за киевским лесом. В дальнейшем планируется регулярная проверка столетних деревьев, уборка территории и другие меры по поддержанию порядка в парке.

Также, за сегодня планируется повесить 3 убежища для летучих мышей в Голосеевском лесу и 5 - в Конча-Заспе. 25 домиков для летучих мышей изготовил мастер из Тульчин и подарил работникам НП "Голосеевский".

Напомним, Украина сегодня присоединится к акции "Час земли" .