У голодуючого Сенцова вже відмовляють рецептори - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує 40-й день, вже відмовляють рецептори, друга криза може статися в будь-який момент. Про це, як повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, розповів його адвокат Дмитро Дінзе, передає УНН.
“Поговорила з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе. Дмитро сьогодні знову був в Олега. Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент. Як припускає адвокат, з цього моменту одразу почнуть примусове годування”, — повідомила Л.Денісова.
За її словами, ситуація небезпечна, тому вона попросила терміново надати їй допуск на відвідання О.Сенцова.
“Тому я звертаюсь до керівника Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати допуск мені на відвідання Олега Сенцова”, — наголосила український Омбудсмен.
Як повідомляв УНН, омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що в російській колонії її не пустили до утримуваного українському режисерові Олегу Сенцова.
Нагадаємо, засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування.
Режисер Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.