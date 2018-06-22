У голодающего Сенцова уже отказывают рецепторы - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. У украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает 40-й день, уже отказывают рецепторы, второй кризис может произойти в любой момент. Об этом, как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, передает УНН.
"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первая была на 26-й день голодания) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление", - сообщила Л.Денисова.
По ее словам, ситуация опасная, поэтому она попросила срочно дать ей допуск на посещение О.Сенцова.
"Поэтому я обращаюсь к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадия Корниенко с просьбой срочно предоставить допуск мне на посещение Олега Сенцова", - подчеркнула украинский Омбудсмен.
Как сообщал УНН, омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили к удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцова.
Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку.
Режиссер Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.