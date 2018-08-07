У Голлівуді хочуть прибрати зірку Трампа з “Алеї слави”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міська рада Західного Голлівуду одностайно схвалила резолюцію щодо видалення зірки президента США Дональда Трампа з голлівудської “Алеї слави”, передає УНН з посиланням на AP.
У резолюція закликають торгово-промислову палату Голлівуда та Лос-Анджелеса вилучити зірку через “тривожне ставлення до жінок та інші дії” Трампа.
Водночас президент палати Лерон Гублер розповів “Лос-Анджелес таймс”, що палата ніколи раніше не знімала зірки, оскільки вони вважаються частиною “історичного полотна” алеї.
Голосування щодо резолюції відбулося в понеділок після того, як чоловіку, звинувачуваному в знищенні зірки минулого місяця, було пред’явлено звинувачення в акті вандалізму. Раніше зірку також намагались знищити напередодні президентських виборів у листопаді 2016 року.
Нагадаємо, 25 липня на Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа. Згідно з повідомленням, зловмисник прийшов з киркою на Алею та зруйнував зірку. Згодом чоловік сам викликав поліцію та втік з місця події.
Зірка відзначає роботу Трампа на телевізійному реаліті-шоу “Учень”.