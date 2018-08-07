В Голливуде хотят убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"

В резолюции призывают торгово-промышленную палату Голливуда и Лос-Анджелеса изъять звезду из-за "тревожного отношения к женщинам и других действий" Трампа.

Вместе с тем президент палаты Лерон Гублер рассказал "Лос-Анджелес таймс", что палата никогда раньше не снимала звезды, поскольку они считаются частью "исторического полотна" аллеи.

Голосование по резолюции состоялось в понедельник после того, как мужчине, обвиняемому в уничтожении звезды в прошлом месяце, было предъявлено обвинение в акте вандализма. Ранее звезду также пытались уничтожить накануне президентских выборов в ноябре 2016 года.

Напомним, 25 июля на Аллее славы в Голливуде разрушили звезду президента США Дональда Трампа. Согласно сообщению, злоумышленник пришел с киркой на Аллею и разрушил звезду. Впоследствии мужчина сам вызвал полицию и скрылся с места происшествия.

Звезда отмечает работу Трампа на телевизионном реалити-шоу "Ученик".