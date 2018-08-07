В Голливуде хотят убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Городской совет Западного Голливуда единогласно одобрил резолюцию по удалению звезды президента США Дональда Трампа с голливудской "Аллее славы", передает УНН со ссылкой на AP.
В резолюции призывают торгово-промышленную палату Голливуда и Лос-Анджелеса изъять звезду из-за "тревожного отношения к женщинам и других действий" Трампа.
Вместе с тем президент палаты Лерон Гублер рассказал "Лос-Анджелес таймс", что палата никогда раньше не снимала звезды, поскольку они считаются частью "исторического полотна" аллеи.
Голосование по резолюции состоялось в понедельник после того, как мужчине, обвиняемому в уничтожении звезды в прошлом месяце, было предъявлено обвинение в акте вандализма. Ранее звезду также пытались уничтожить накануне президентских выборов в ноябре 2016 года.
Напомним, 25 июля на Аллее славы в Голливуде разрушили звезду президента США Дональда Трампа. Согласно сообщению, злоумышленник пришел с киркой на Аллею и разрушил звезду. Впоследствии мужчина сам вызвал полицию и скрылся с места происшествия.
Звезда отмечает работу Трампа на телевизионном реалити-шоу "Ученик".