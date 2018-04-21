У голландській церкві зіграли на дзвонах три пісні Avicii
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Дзвонар Мальгоша Фібіх виконала фрагменти з трьох композицій Avicii - шведського електронного музиканта, про смерть якого стало відомо напередодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Найвища будівля в голландському місті Утрехт — це 112-метрова вежа готичного Домського собору, побудованого в XIII-XIV століттях.
У вежі знаходиться дзвіниця — 14 дзвонів важать 32 тонни.
Дзвонарем в соборі останні роки працює 44-річна уродженка Польщі Мальгоша Фібіх, неодноразова переможниця міжнародних конкурсів дзвонарів. І грає вона часто щось несподіване. Наприклад, 21 квітня вона виконала фрагменти з трьох композицій Avicii.
Це не перший раз, коли Фібіх дзвонить в честь померлого музиканта. У минулому році вона також вшанувала пам’ять вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона.
А в позаминулому — Девіда Боуї.
Як повідомляв УНН, шведський ді-джей Тім Берглінг, відомий публіці як Avicii, помер у віці 28 років у п’ятницю, 20 квітня.