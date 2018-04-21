В голландской церкви сыграли на колоколах три песни Avicii

Самое высокое здание в голландском городе Утрехт - это 112-метровая башня готического Домского собора, построенного в XIII-XIV веках.

В башне находится колокольня - 14 колоколов весят 32 тонны.

Звонарем в соборе последние годы работает 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих, неоднократная победительница международных конкурсов звонарей. И играет она часто что-то неожиданное. Например, 21 апреля она выполнила фрагменты из трех композиций Avicii.

Это не первый раз, когда Фибих звонит в честь умершего музыканта. В прошлом году она также почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.

А в позапрошлом - Дэвида Боуи.

Как сообщал УНН, шведский ди-джей Тим Берглинг, известный публике как Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля.