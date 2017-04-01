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У Генштабі ЗСУ озвучили чергову "маніакальну путінську погрозу Україні"

Київ • УНН

 • 20188 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Має місце чергова "маніакальна путінська погроза Україні". Про це написав начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко на своєму Facebook, передає УНН.

За його словами, озвучена ця погроза була на форумі "Арктика - територія діалогу".

"Вважаю, що глобальну катастрофу у світі може організувати тільки Росія. Аби не Захід - Росія вже б її давно створила", - написав В.Муженко.

У четвер під час форуму "Арктика - територія діалогу" Володимир Путін заявив, що у США "є думка", що "чим гірші відносини між Україною і Росією, тим краще для них", а це "може призвести до глобальних катастроф і глобальних конфліктів".

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Росію вплинути на сепаратистів, щоб зупинити насильство на Донбасі.

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