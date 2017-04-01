У Генштабі ЗСУ озвучили чергову "маніакальну путінську погрозу Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Має місце чергова "маніакальна путінська погроза Україні". Про це написав начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко на своєму Facebook, передає УНН.
За його словами, озвучена ця погроза була на форумі "Арктика - територія діалогу".
"Вважаю, що глобальну катастрофу у світі може організувати тільки Росія. Аби не Захід - Росія вже б її давно створила", - написав В.Муженко.
У четвер під час форуму "Арктика - територія діалогу" Володимир Путін заявив, що у США "є думка", що "чим гірші відносини між Україною і Росією, тим краще для них", а це "може призвести до глобальних катастроф і глобальних конфліктів".
Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Росію вплинути на сепаратистів, щоб зупинити насильство на Донбасі.