В Генштабе ВСУ озвучили очередную "маниакальную путинскую угрозу Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Имеет место очередная "маниакальная путинская угроза Украине". Об этом написал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своем Facebook, передает УНН.
По его словам, озвучена эта угроза была на форуме "Арктика - территория диалога".
"Считаю, что глобальную катастрофу в мире может организовать только Россия. Если бы не Запад - Россия уже бы ее давно создала", - написал В.Муженко.
В четверг во время форума "Арктика - территория диалога" Владимир Путин заявил, что в США "есть мнение", что "чем хуже отношения между Украиной и Россией, тем лучше для них", а это "может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам".
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию повлиять на сепаратистов, чтобы остановить насилие на Донбассе.