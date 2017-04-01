В Генштабе ВСУ озвучили очередную "маниакальную путинскую угрозу Украине"

По его словам, озвучена эта угроза была на форуме "Арктика - территория диалога".

"Считаю, что глобальную катастрофу в мире может организовать только Россия. Если бы не Запад - Россия уже бы ее давно создала", - написал В.Муженко.

В четверг во время форума "Арктика - территория диалога" Владимир Путин заявил, что в США "есть мнение", что "чем хуже отношения между Украиной и Россией, тем лучше для них", а это "может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию повлиять на сепаратистов, чтобы остановить насилие на Донбассе.